Поля и посадки в Херсонской области завалены сожжённой техникой ВСУ

Вооружённые силы Украины продолжают попытки развить наступательную операцию в Херсонской области. По данным военных корреспондентов "Русской весны", украинская армия несёт серьёзные потери на данном направлении. Отмечается, что поля и лесопосадки буквально завалены сожжённой военной техникой ВСУ.

Среди уничтоженного арсенала противника — танки Т-72М1 и Т-64БВ, БМП-1 и БМП-2, а также голландско-американская боевая машина пехоты YPR-765, бронеавтомобиль турецкого производства Kirpi и украинский "Козак".

Наступление танковых войск ВСУ началось ещё вчера вечером, 1 октября.