Вооружённые силы Украины продолжают попытки развить наступательную операцию в Херсонской области. По данным военных корреспондентов "Русской весны", украинская армия несёт серьёзные потери на данном направлении. Отмечается, что поля и лесопосадки буквально завалены сожжённой военной техникой ВСУ.
Среди уничтоженного арсенала противника — танки Т-72М1 и Т-64БВ, БМП-1 и БМП-2, а также голландско-американская боевая машина пехоты YPR-765, бронеавтомобиль турецкого производства Kirpi и украинский "Козак".
Наступление танковых войск ВСУ началось ещё вчера вечером, 1 октября.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
После оставления Красного Лимана бизнесмен Евгений Пригожин вслед за Рамзаном Кадыровым раскритиковал Минобороны РФ. Он призвал отправить "ушлёпков" на фронт.