ВСУ начали предпринимать попытки развития наступательной операции в Херсонской области. Сообщалось о выдвижении войск противника в направлении Берислава.
Военные корреспонденты "Русской весны" со ссылкой на источники с места событий сообщают, что обстановка в городе остаётся спокойной, авиаударов или полётов авиации нет.
"Никакой стрельбы артиллерии и танков нет совсем: ни вблизи, ни вдали. Фронт далеко от города", - уточняется в сообщении.
Отмечается также, что у фронтовой линии продолжают работать вертолёты, которые, как и истребители, выполняли боевые задачи и днём. Военкоры опровергают появившуюся в Сети информацию о массированной работе авиации в городе.
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Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.