Военкоры "Русской весны" сообщили об отсутствии боевых действий в Бериславе

ВСУ начали предпринимать попытки развития наступательной операции в Херсонской области. Сообщалось о выдвижении войск противника в направлении Берислава.

Военные корреспонденты "Русской весны" со ссылкой на источники с места событий сообщают, что обстановка в городе остаётся спокойной, авиаударов или полётов авиации нет.

"Никакой стрельбы артиллерии и танков нет совсем: ни вблизи, ни вдали. Фронт далеко от города", - уточняется в сообщении.

Отмечается также, что у фронтовой линии продолжают работать вертолёты, которые, как и истребители, выполняли боевые задачи и днём. Военкоры опровергают появившуюся в Сети информацию о массированной работе авиации в городе.