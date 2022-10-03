Командир танковой роты: мобилизованным не нужно ничего бояться

Россиянам, призванным в рамках частичной мобилизации, бояться ничего не нужно, а надо слушать тех, кто обучает их. Об этом заявил командир танковой роты в беседе с РИА Новости.

Он заметил, что у танка хорошая броня, и танков боится противник.

"Главное, чтобы было без суеты и спокойно, чтобы (мобилизованные) знали своё дело. Всё, чему учат вас, вам подсказывают — слушайте, тренируйтесь", — добавил собеседник издания.

Офицер рассказал изданию, что танковые экипажи союзных сил ежедневно ведут огонь по позициям украинских военных на Соледарском направлении. Когда у одного танка заканчивается боекомплект, его сменяет другая машина, создавая так называемую "танковую карусель", пояснил командир.

Ранее американское издание Popular Mechanics назвало лучшим танком на Украине российский Т-90М.