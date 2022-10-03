Кадыров: ВСУ заняли ряд населённых пунктов, но это не значит, что они выигрывают

Вооружённые силы Украины (ВСУ) зашли в несколько населённых пунктов, однако это не означает, что они выигрывают, сообщил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, Россия снова освободит города и посёлки от националистов. Для этого на Украину отправили новое подразделение обученных бойцов, указал политик.

Он также добавил, что в ближайшее время к спецоперации присоединится ещё одно боевое формирование.

"Делается это для того, чтобы наша линия атаки была максимально плотной", — высказался Кадыров.

Кроме того, он отметил, что после наращивания сил российские военнослужащие смогут заменять друг друга, чередуясь в штурмовых атаках. Глава Чечни подчеркнул: наступление Вооружённых сил РФ не остановится ни на минуту.

Ранее Кадыров заявил, что ВСУ оказались не готовы к новой тактике спецподразделения "Ахмат". Как пояснил политик, действия чеченских бойцов и союзных войск приносят отличные результаты в ДНР.