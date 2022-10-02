Кадыров заявил об отличных результатах спецназа "Ахмат" благодаря новой тактике

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщает об успешном противостоянии силам противника бойцов спецподразделения "Ахмат" в ДНР. ВСУ не были готовы к такому повороту событий, заявляет он.

"Действия бойцов чеченских подразделений, выполняемые совместно с союзными войсками, приносят отличные результаты. Уже очевидно, что к нашей новой тактике противник был не готов. Он ежедневно несёт большие потери. Западное вооружение, которым так хвастается украинская сторона, в открытом противостоянии не дает ей никакого преимущества", — пишет Кадыров в своём Telegram-канале.

Ключевую роль на поле боя играет мотивация, уверен лидер Чечни. Благодаря ей бойцы готовы совершать подвиги ради правого дела.