Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщает об успешном противостоянии силам противника бойцов спецподразделения "Ахмат" в ДНР. ВСУ не были готовы к такому повороту событий, заявляет он.
"Действия бойцов чеченских подразделений, выполняемые совместно с союзными войсками, приносят отличные результаты. Уже очевидно, что к нашей новой тактике противник был не готов. Он ежедневно несёт большие потери. Западное вооружение, которым так хвастается украинская сторона, в открытом противостоянии не дает ей никакого преимущества", — пишет Кадыров в своём Telegram-канале.
Ключевую роль на поле боя играет мотивация, уверен лидер Чечни. Благодаря ей бойцы готовы совершать подвиги ради правого дела.
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После оставления Красного Лимана бизнесмен Евгений Пригожин вслед за Рамзаном Кадыровым раскритиковал Минобороны РФ. Он призвал отправить "ушлёпков" на фронт.