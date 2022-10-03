Макгрегор: НАТО исчезнет, если продолжит курс на войну с Россией

К исчезновению НАТО приведёт желание Польши и части элит США вступить в войну с Россией. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире Fox News.

По его словам, никто в НАТО, кроме Польши, в войне с Россией не заинтересован.

И если альянс будет придерживаться такой линии, то он просто распадётся на части и исчезнет, считает американский эксперт.

Он добавил, что воевать с Россией не хочет никто, кроме "поляков и небольшого числа людей в Вашингтоне", а подавляющее большинство граждан Германии также выступают против военной конфронтации с РФ.

Ранее постпред ФРГ при НАТО объяснил, почему в альянсе не реагируют на просьбы Зеленского о помощи.