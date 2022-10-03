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Spiegel: НАТО не может отозваться на просьбы Зеленского о помощи

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает обращаться за помощью к НАТО, однако альянс на его просьбы не отзывается, поскольку Киев не является членом военного блока. Об этом заявил постоянный представитель Германии при НАТО Рюдигер Кениг, пишет Spiegel.

Spiegel: НАТО не может отозваться на просьбы Зеленского о помощи

"Украина — не член НАТО. Поэтому не возникает никаких обязательств по коллективной самообороне", — пояснил дипломат.

Собеседник издания подчеркнул, что в НАТО также ни в коем случае не хотят принимать активное участие в боевых действиях, поэтому отказывают в ответ на постоянные просьбы украинского лидера о помощи альянса.

Вступление блока в конфликт приведёт к большой войне, участниками которой внезапно окажутся 30 государств, которые этого не хотят, добавил Кениг.

Он отметил также, что помощь Киеву от его западных союзников из НАТО стоит рассматривать как действия отдельных стран, а не самого альянса.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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