Упоминавшиеся МО РФ крупные потери ВСУ при наступлении на Красный Лиман подтверждаются данными из Киева.
Информацию, полученную от киевлян, приводит в своём блоге публицист Андрей Ваджра.
"В Киеве положили знакомого на операцию. И он в шоке! Шок от того, что больница, в которой он находится, просто забита ранеными — в палатах, и в коридорах! Врачи валятся с ног!" — сказано в сообщении.
Киевлянин отметил, что забита не только упомянутое медучреждение, а все больницы Киева, которые буквально забиты ранеными. Многие гражданские клиники из-за этого просто не принимают мирное население.
Публицист представляет, что творится на юго-востоке, который контролируется киевской властью.
"А представляете, сколько у ВСУ убитых, если все больницы Украины забиты ранеными?" — цитирует Ваджру "ПолитНавигатор".
Эксперт приходит к выводу, что захват Лимана дался ВСУ неимоверно высокой ценой, и стоит ли он такого количества жизней солдат?
Победа и поражение имеют цену. И каждого украинца-патриота такая "перемога" ввергает в ужас, подчеркнул аналитик.
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