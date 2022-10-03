Из Киева сообщают о колоссальных потерях ВСУ при захвате Красного Лимана

Упоминавшиеся МО РФ крупные потери ВСУ при наступлении на Красный Лиман подтверждаются данными из Киева.

Информацию, полученную от киевлян, приводит в своём блоге публицист Андрей Ваджра.

"В Киеве положили знакомого на операцию. И он в шоке! Шок от того, что больница, в которой он находится, просто забита ранеными — в палатах, и в коридорах! Врачи валятся с ног!" — сказано в сообщении.

Киевлянин отметил, что забита не только упомянутое медучреждение, а все больницы Киева, которые буквально забиты ранеными. Многие гражданские клиники из-за этого просто не принимают мирное население.

Публицист представляет, что творится на юго-востоке, который контролируется киевской властью.

"А представляете, сколько у ВСУ убитых, если все больницы Украины забиты ранеными?" — цитирует Ваджру "ПолитНавигатор".

Эксперт приходит к выводу, что захват Лимана дался ВСУ неимоверно высокой ценой, и стоит ли он такого количества жизней солдат?

Победа и поражение имеют цену. И каждого украинца-патриота такая "перемога" ввергает в ужас, подчеркнул аналитик.