ВКС РФ в Херсонской области уничтожают прорывавшиеся силы ВСУ

Авиация Вооружённых сил России в Херсонской области уничтожает прорывавшиеся силы националистов киевского режима.

Ситуация держится под контролем, но всё ещё остаётся "сложной", пишет военный эксперт Борис Рожин, ссылаясь на военно-аналитический Telegram-канал "Миротворец".

Военные корреспонденты уже сообщали, что в ходе массированного наступления Вооружённых сил Украины российской армии пришлось оставить еще несколько посёлков в Херсонской области: Золотую Балку, Шевченковку и Любимовку.

Линия обороны сдвинулась в н. п. Дудчаны. Армия Украины пытается захватить Берислав.