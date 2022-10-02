Авиация Вооружённых сил России в Херсонской области уничтожает прорывавшиеся силы националистов киевского режима.
Ситуация держится под контролем, но всё ещё остаётся "сложной", пишет военный эксперт Борис Рожин, ссылаясь на военно-аналитический Telegram-канал "Миротворец".
Военные корреспонденты уже сообщали, что в ходе массированного наступления Вооружённых сил Украины российской армии пришлось оставить еще несколько посёлков в Херсонской области: Золотую Балку, Шевченковку и Любимовку.
Линия обороны сдвинулась в н. п. Дудчаны. Армия Украины пытается захватить Берислав.
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