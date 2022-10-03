NYT: НАТО не позволит Украине вступить в альянс до завершения СВО

НАТО не позволит Украине вступить в альянс до завершения спецоперации России. Такое мнение высказали обозреватели издания The New York Times Эндрю Крамер и Дэн Билефски.

Эксперты считают крайне маловероятным, что Украина, принимающая участие в боевых действиях, может быть принята в НАТО раньше, поскольку блок придерживается принципа коллективной обороны.

В случае принятия Украины в НАТО альянсу пришлось бы применить пятую статью устава о взаимной обороне всех членов, отмечают эксперты.

По их прогнозу, до вступления Украины могут пройти месяцы, а то и годы.

Издание напомнило также, что Германия и Франция в прошлом выступали против членства Киева в НАТО. Такого мнения придерживался и президент США Джо Байден.

Ранее американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО прекратит существовать, если продолжит курс на войну с Россией.