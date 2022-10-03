Марков заявил, что весь октябрь будут бешеные атаки ВСУ на всех направлениях СВО

Политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков спрогнозировал ситуацию, которая может сложиться в зоне проведения спецоперации в октябре. Он считает, что в этом месяце будут наблюдаться "бешеные" атаки ВСУ на всех направлениях фронта.

"Весь октябрь мы увидим бешеные атаки ВСУ на самых разных направлениях. Пик атак придётся на 14 октября, день украинской фашистской организации УПА. Результаты атак непредсказуемы", — поделился Марков мнением в соцсети.

При этом он уверен, что наступательные операции обойдутся ВСУ чудовищными потерями. Однако это не вызовет в украинских народных массах протесты против боевых действий, поскольку военные политтехнологи США и Великобритании создали на территории страны полное тоталитарное общество и будут гнать солдат "на убой", считает он.