Военкор Коц: наступлению ВСУ на Кременную мешают погодные условия

Утром подразделения украинской армии не предпринимали никаких активных действий по продвижению к Кременной. Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) пока закрепляются в Красном Лимане и Торском и работают артиллерией по вероятной линии обороны Кременной. Об этом рассказал военный журналист Александр Коц.

По его мнению, на действиях противника, вероятно, сказываются погодные условия — облачность и дождь, которые позволили российской армии укреплять позиции без "надзора" сверху.

Репортёр добавил, что под огнём вражеской артиллерии находится сама Кременная и соседнее Рубежное, которое с утра сотрясает от разрывов.

По словам военкора, противник пытается вести обстрелы по колоннам резервов. Из Тернов ВСУ делают вылазки к трассе на Сватово, выходя на неё в районе Краснопоповки и Песчаного, в котором находится господствующая высота, позволяющая контролировать дорогу в обе стороны.

Противник пытается развивать обход Кременной с севера, не ввязываясь в бои с востока в лоб, пояснил военкор.

ВСУ также могут сосредоточить основыне усилия на северном направлении, попытавшись пойти на Сватово как с юга, так и с севера — от Купянска, предположил Коц в своём Telegram-канале.