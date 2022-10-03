Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населённого пункта Лисичанск.
Такую информацию сообщил официальный представитель ЛНР подполковник Андрей Марочко в собственном Telegram-канале со ссылкой на данные разведки.
Он отметил, что во время атак подразделения националистов не считались с потерями, а сейчас они испытывают большие трудности с логистикой. У боевиков уже вскоре кончатся боеприпасы, так как их позиции и все подходы атакует артиллерия союзников и ВКС РФ.
Ранее специалисты предупреждали, что у Киева осталась неделя на попытки взять Херсон. С территории Крыма вступить в спецоперацию готовится десятитысячная группировка ВС РФ.
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Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.