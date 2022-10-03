Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться

Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населённого пункта Лисичанск.

Такую информацию сообщил официальный представитель ЛНР подполковник Андрей Марочко в собственном Telegram-канале со ссылкой на данные разведки.

Он отметил, что во время атак подразделения националистов не считались с потерями, а сейчас они испытывают большие трудности с логистикой. У боевиков уже вскоре кончатся боеприпасы, так как их позиции и все подходы атакует артиллерия союзников и ВКС РФ.

Ранее специалисты предупреждали, что у Киева осталась неделя на попытки взять Херсон. С территории Крыма вступить в спецоперацию готовится десятитысячная группировка ВС РФ.