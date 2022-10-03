Киев снимает резервы ВСУ из-под Одессы: для взятия Херсона осталась неделя

Генштаб ВСУ сделал главную ставку на прорыв фронта в направлении Херсона. В Киеве понимают, что для развития успехов на поле боя осталась неделя.

"Прямо сейчас Киев продолжает снимать резервы от Одессы и отправлять на Херсонское направление", - сообщает Telegram-канал 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

Авторы поста уточняют, что украинским боевикам удалось продвинуться на 30 км, но у них нет никакой возможности закрепиться на местности, а значит уже вскоре группировка националистов может попасть в "котёл".

Командование украинской армией знает, что в Крыму готовится десятитысячное пополнение, вооружённое новейшей техникой. Оно вступит в спецоперацию после того, как Госдума РФ ратифицирует итоги референдума и примет новые территории в состав России, а значит времени у Киева остаётся мало.

Ранее стало известно, что Кремль начал чистку в рядах военкомов, которые халатно отнеслись к проведению частичной мобилизации.