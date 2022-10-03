Генштаб ВСУ сделал главную ставку на прорыв фронта в направлении Херсона. В Киеве понимают, что для развития успехов на поле боя осталась неделя.
"Прямо сейчас Киев продолжает снимать резервы от Одессы и отправлять на Херсонское направление", - сообщает Telegram-канал 105-го стрелкового полка НМ ДНР.
Авторы поста уточняют, что украинским боевикам удалось продвинуться на 30 км, но у них нет никакой возможности закрепиться на местности, а значит уже вскоре группировка националистов может попасть в "котёл".
Командование украинской армией знает, что в Крыму готовится десятитысячное пополнение, вооружённое новейшей техникой. Оно вступит в спецоперацию после того, как Госдума РФ ратифицирует итоги референдума и примет новые территории в состав России, а значит времени у Киева остаётся мало.
Ранее стало известно, что Кремль начал чистку в рядах военкомов, которые халатно отнеслись к проведению частичной мобилизации.
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Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.