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Киев снимает резервы ВСУ из-под Одессы: для взятия Херсона осталась неделя

Силовые структуры

Генштаб ВСУ сделал главную ставку на прорыв фронта в направлении Херсона. В Киеве понимают, что для развития успехов на поле боя осталась неделя.

Киев снимает резервы ВСУ из-под Одессы: для взятия Херсона осталась неделя

"Прямо сейчас Киев продолжает снимать резервы от Одессы и отправлять на Херсонское направление", - сообщает Telegram-канал 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

Авторы поста уточняют, что украинским боевикам удалось продвинуться на 30 км, но у них нет никакой возможности закрепиться на местности, а значит уже вскоре группировка националистов может попасть в "котёл".

Командование украинской армией знает, что в Крыму готовится десятитысячное пополнение, вооружённое новейшей техникой. Оно вступит в спецоперацию после того, как Госдума РФ ратифицирует итоги референдума и примет новые территории в состав России, а значит времени у Киева остаётся мало.

Ранее стало известно, что Кремль начал чистку в рядах военкомов, которые халатно отнеслись к проведению частичной мобилизации.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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