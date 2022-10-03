Украинские боевики не останавливаются в обстрелах гражданских объектов. Сегодня ночью в 01:40 был нанесён удар из американской реактивной системы залпового огня (РЗСО) HIMARS по ЛНР.
Как сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации, прилёт пришёлся на здание детского сада в населённом пункте Старобельск. Последствия обстрела, степень разрушения и количество жертв уточняются.
ВСУ продолжают обстреливать и Донецкую Народную Республику, чаще всего под удар попадает Донецк. Есть жертвы среди мирного населения.
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Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.