ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Старобельску в ЛНР

Украинские боевики не останавливаются в обстрелах гражданских объектов. Сегодня ночью в 01:40 был нанесён удар из американской реактивной системы залпового огня (РЗСО) HIMARS по ЛНР.

Как сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации, прилёт пришёлся на здание детского сада в населённом пункте Старобельск. Последствия обстрела, степень разрушения и количество жертв уточняются.

ВСУ продолжают обстреливать и Донецкую Народную Республику, чаще всего под удар попадает Донецк. Есть жертвы среди мирного населения.