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Штаб теробороны ДНР: ВСУ наносят удары по Донецку, число жертв растёт

Силовые структуры

Украинские боевики продолжают обстреливать Донецк.  Жертв становится всё больше. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщает, что мирный житель 1948 года рождения 1 октября погиб в результате обстрела Кировского района столицы.

Мужчина потерял много крови из-за ранения в брюшную полость, по пути в больницу он скончался в машине скорой помощи. Также штаб теробороны передаёт о ранении двух жительниц города.

Президент Владимир Путин вчера, 30 сентября, подписал договоры о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, но этот факт ВСУ не останавливает от обстрелов Донецка.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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