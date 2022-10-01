Украинские боевики продолжают обстреливать Донецк. Жертв становится всё больше. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщает, что мирный житель 1948 года рождения 1 октября погиб в результате обстрела Кировского района столицы.
Мужчина потерял много крови из-за ранения в брюшную полость, по пути в больницу он скончался в машине скорой помощи. Также штаб теробороны передаёт о ранении двух жительниц города.
Президент Владимир Путин вчера, 30 сентября, подписал договоры о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, но этот факт ВСУ не останавливает от обстрелов Донецка.
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