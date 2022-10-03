Политолог Третьяков: СВО нужно завершить до выборов президента РФ в 2024 году

Российский политолог Виталий Третьяков заявил в эфире телеканала "Россия 1", что до 2024 года необходимо завершить специальную военную операцию на Украине. Активные действия должны сойти на нет, так как в начале года ожидаются выбор президента России.

"Не надо забывать, что помимо всего прочего, мир и наша страна живут и по политическому календарю. 24-й год, начало 24-го года — очередные выборы президента России. Я не буду гадать, кто, что и как, но политический рубеж — вот этот. Не учитывать при планировании военных действий это нельзя. А что такое начало 24-го года? Это всё, 22-й уже заканчивается, это один год остался, следующий год, плюс месяц-два максимум. Это о всякого рода сроках", — заявил Третьяков.

При этом кум Ванги сообщил, что предсказательница пророчила завершение боевых действий на октябрь-ноябрь 2022 года.