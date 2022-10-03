Националисты киевского режима попали в огневой мешок в Луганской Народной Республике.
Об этом сообщил подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко.
Он отметил, что СМИ Украины активно распространяют информацию, как ВСУ пересекли границу ЛНР, и ликуют по этому поводу.
"Но на самом деле украинские войска зашли в огневой мешок и активно уничтожаются нашими войсками", — заявил сотрудник Народной милиции
Бандеровцы смогли продвинуться на небольшое расстояние — 1,5-2 км.
"Это было сделано для того, чтобы Зеленский радостно заявлял об очередных успехах. Но только он умалчивает, что он отправил своих бойцов на верную смерть", — подчеркнул ополченец.
По его словам, сейчас там планомерно уничтожаются все боевики, а нормальные военачальники понимают, на что толкнул Зеленский своих солдат, подытожил Марочко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.