Марочко: боевики ВСУ попали в огневой мешок на территории ЛНР

Националисты киевского режима попали в огневой мешок в Луганской Народной Республике.

Об этом сообщил подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко.

Он отметил, что СМИ Украины активно распространяют информацию, как ВСУ пересекли границу ЛНР, и ликуют по этому поводу.

"Но на самом деле украинские войска зашли в огневой мешок и активно уничтожаются нашими войсками", — заявил сотрудник Народной милиции

Бандеровцы смогли продвинуться на небольшое расстояние — 1,5-2 км.

"Это было сделано для того, чтобы Зеленский радостно заявлял об очередных успехах. Но только он умалчивает, что он отправил своих бойцов на верную смерть", — подчеркнул ополченец.

По его словам, сейчас там планомерно уничтожаются все боевики, а нормальные военачальники понимают, на что толкнул Зеленский своих солдат, подытожил Марочко.