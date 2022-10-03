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В правительстве Белгородской области опровергли данные об увольнении военкома

Силовые структуры

Представитель правительства Белгородской области заявил, что власти не отстраняли военного комиссара Валерия Грицая.

"Фейк", — подчеркнул чиновник, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее журналисты издания Царьград рассказали о нарушениях при частичной мобилизации со стороны белгородского военкомата. В качестве примера в СМИ привели историю парня с одной почкой, который получил повестку. При этом в военкомате документы об операции назвали фальшивыми, а медкомиссию организовывать не стали, добавили публицисты.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
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