Российские власти перевели уволенного хабаровского военкома в Магадан

Представители Восточного военного округа заявили, что бывший военком Хабаровского края Юрий Лайко, которого недавно отстранили власти за ошибочную частичную мобилизацию, получил такой же пост в Магаданской области.

"В связи со служебной необходимостью", — подчеркнули в пресс-службе, передаёт РИА Новости.

По данным представителей округа, чиновники искали военкома с августа этого года.

Ранее руководитель Магаданской области Сергей Носов рассказал о мобилизованном 58-летнем главе детского духового оркестра Юрии Смагине.