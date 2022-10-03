Представители Восточного военного округа заявили, что бывший военком Хабаровского края Юрий Лайко, которого недавно отстранили власти за ошибочную частичную мобилизацию, получил такой же пост в Магаданской области.
"В связи со служебной необходимостью", — подчеркнули в пресс-службе, передаёт РИА Новости.
По данным представителей округа, чиновники искали военкома с августа этого года.
Ранее руководитель Магаданской области Сергей Носов рассказал о мобилизованном 58-летнем главе детского духового оркестра Юрии Смагине.
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