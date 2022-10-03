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Помощник главы МВД ЛНР Киселёв заявил, что ВСУ начали отступать под Артёмовском

Силовые структуры

ВС РФ и ЛДНР ведут активные боевые действия на Артёмовском направлении и имеют успех. Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что Вооружённые силы Украины начали отступать под Артёмовском.

"Вероятнее всего, сказывается фактор отсутствия резервов, снятых для наступлений на других направлениях", — доложил он.

Ранее руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал о пресечении российскими войсками атаки украинской армии в районе Артёмовска. ВСУ, которые базируются возле этого населённого пункта, применяют тяжёлую артиллерию и ракетные системы залпового огня.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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