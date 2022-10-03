Пушилин: союзные войска добиваются определённых успехов в районе Артёмовска

Союзные силы РФ и ЛДНР добиваются определённого успеха на артёмовском направлении. Об этом заявил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что освобождение Артёмовска является немаловажной задачей в ходе специальной военной операции.

По его словам, подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), базирующиеся в районе этого населённого пункта, регулярно применяют тяжёлую артиллерию и ракетные системы залпового огня. Как пояснил Пушилин, союзные войска стараются пресечь атаки со стороны украинских боевиков.

"Есть дополнительные успехи непосредственно по самому городу Артёмовску", — уточнил глава ДНР.

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ пытались перекрыть трассу Лисичанск — Артёмовск, однако российский основной боевой танк (ОБТ) открыл огонь по блокпосту, после чего украинские националисты сбежали в укрытия.