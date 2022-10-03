Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков объяснил, почему Вооружённые силы РФ оставляют занятые позиции вдоль Оскольского водохранилища.
Стрелков высказался о ситуации на передовой.
"ВСУ продолжают "сматывать" наш фронт вдоль Оскольского водохранилища по направлению к Сватово", — написал полковник ФСБ в отставке в своём микроблоге.
Стрелков заявил, что украинской армии удалось захватить посёлок городского типа Боровая и село Шийковка.
"Наши войска отходят без боя, что вызвано невозможностью имеющимися силами успешно оборонять данный обширный лесистый район", — описал положение дел на фронте военный обозреватель.
Стрелков заявил, что заранее предсказывал такой исход. Он уверен, что подобная динамика будет сохраняться и дальше.
"Потерянные месяцы — не вернуть. Пройдёт ещё несколько недель, в ходе которых мы будем способны только обороняться и "ужиматься" в контролируемых территориях", — отметил опытный военный.
Экс-министр обороны ДНР считает, что спасти ситуацию могут мобилизованные резервы. Стрелков выразил опасение, что Украина сможет реализовать существенное преимущество, которым в данный момент обладает.
Ранее сообщалось, что ВСУ прогнозируют широкое контрнаступление российской армии.
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