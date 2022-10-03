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Автор Любовь Степушова

В ВСУ прогнозируют широкое контрнаступление российской армии

Силовые структуры » Министерство обороны

ВС РФ остановили наступление ВСУ на Берислав около населённого пункта Дудчаны. Украинские военные ТГ-каналы прогнозируют широкое контрнаступление россиян.

В ВСУ прогнозируют широкое контрнаступление российской армии

ВС РФ остановили наступление ВС РФ у Дудчан

ВСУ, пытаясь повторить Изюмский успех, два дня назад начали наступление по правому берегу Днепра в направлении города Берислав, расширяя плацдарм, с одновременным нанесением удара с Андреевского плацдарма (Давыдов Брод), чтобы взять группировку ВС РФ в окружение.

Всё шло по плану вплоть до села Михайловка, где начались серьёзные бои.

"Оно и логично — тут нам уже противостоит, хоть и флангом, 25-тысячная группировка", — пишет ТГ-канал 93 бригады ВСУ "Холодный яр".

По его мнению, продвижению ВСУ мешает раскисшая степь, поэтому они двигаются в основном по дорогам, которые пристреляны.

Игорь Стрелков со ссылкой на источник сообщил утром 3 октября, что ситуация на правом берегу Днепра стабилизирована, продвижение противника на Бериславском направлении остановлено (продвинулись на 20-30 км).

По мнению Стрелкова, ВСУ осуществляют перегруппировку перед новой атакой. Противник проводит также разведки боем на разных направлениях.

ТК канал "На марше" считает, что Берислав хорошо укреплён и не будет оставлен в любом случае. Авторы канала также полагают, что противник накапливает штурмовой "кулак" для продвижения, так как "обескровлен нашими ударами артой и авиацией".

Отражена атака DCE и в районе Давыдова Брода

Атака от Давыдова Брода также была отражена. ТГ-канал "Архангелы спецназа" показывает видео разгрома группировки ВСУ. По его данным, все дороги, ведущие к Бериславу, находятся под контролем ВС РФ. Из-за сильного дождя и ужасных погодных условий авиация ВС РФ не могла вечером и ночью 3 октября летать и "продолжать работу".

Минобороны России в утренней сводке сообщило, что наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении (Давыдов Брод) было сорвано ВС РФ.

На Украине появились "подпольные больнички" для раненых ВСУ

Украинские ТГ-каналы просят сдавать кровь, которая требуется раненым, поступающим с фронта на Херсонщине.

ТГ-канал 93 бригады ВСУ сообщает, что появились "подпольные больнички". Сотрудники одного из госпиталей согласились извлечь осколки из солдата бригады только после его отказа от подписания всех бумаг, легитимизирующих врачебную деятельность и оказываемые услуги.

Уже даже украинские военные подсказывают Москве, как надо действовать

По мнению авторов канала, за успешным наступлением на Харьковщине и на Лиманском направлении военно-политическое руководство Украины впало в "нехорошее искушение и заблуждение", что в его власти закончить войну совсем скоро — нужно просто поддерживать темп наступления постоянным превосходством в силах и средствах.

Это делается снятием сил и средств с других участков, которые оголяются, и появляются бреши в обороне — "на севере Харьковщины, в Одесской области и даже вокруг Николаева", сигнализируют авторы.

ТГ-канал 93 бригады ВСУ прогнозирует, что в районе Белгорода, в Крыму, Белоруссии скапливается "достаточно серьёзная" группировка ВС РФ, где подразделения ВСУ также сняты и направлены в наступление.

ТГ-канал "На марше" сообщает, что в ДНР город Бахмут (Артёмовск) "будет взят в очень короткий срок", наступающие войска ждут появления "смежников" на позициях, где закрепился "Оркестр" и подразделения ВС РФ.

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