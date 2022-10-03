Глава комитета ГД по обороне, выпускник Академии Генштаба Андрей Картаполов считает, что ВС РФ нужно готовиться к обороне по принципу Курской дуги. Об этом эксперт рассказал в интервью изданию "Фонтанка".
Он считает, что нужно строить оборонительные укрепления.
"После Сталинграда, как вы помните, мы там, под Курском, перемололи их и пошли в наступление", — сказал генерал.
Рекомендация была озвучена на фоне отвода войск ВС РФ из Красного Лимана и обвинения Рамзана Кадырова в адрес командующего Центральным военным округом Александра Лапина. Глава Чечни считает, что он не обеспечил военных необходимой связью и подвозом боеприпасов, выставив на всех рубежах Лиманского направления.
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