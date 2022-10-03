Картаполов заявил, что ВС РФ нужно использовать опыт Курской дуги для обороны

Глава комитета ГД по обороне, выпускник Академии Генштаба Андрей Картаполов считает, что ВС РФ нужно готовиться к обороне по принципу Курской дуги. Об этом эксперт рассказал в интервью изданию "Фонтанка".

Он считает, что нужно строить оборонительные укрепления.

"После Сталинграда, как вы помните, мы там, под Курском, перемололи их и пошли в наступление", — сказал генерал.

Рекомендация была озвучена на фоне отвода войск ВС РФ из Красного Лимана и обвинения Рамзана Кадырова в адрес командующего Центральным военным округом Александра Лапина. Глава Чечни считает, что он не обеспечил военных необходимой связью и подвозом боеприпасов, выставив на всех рубежах Лиманского направления.