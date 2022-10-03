Александров заявил, что огневой мешок в ЛНР может оказаться отступлением ВС РФ

"Огневой мешок" является особым манёвром, когда войска организованно отходят, а их противник входит в образовавшееся пустое пространство. В это время на него нацелены средства огневого поражения, и как только группировка туда попадает, то сразу же начинается вестись огонь. Об этом рассказал ведущий эксперт в Центр военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров, комментируя Pravda.Ru попадание ВСУ в ловушку ВС РФ в Луганской Народной Республике.

Однако он поставил под сомнение заявление подполковника НМ ЛНР Андрея Марочко, поскольку остаётся непонятным, где именно находится "огневой мешок".

"У нас под Изюмом и Балаклеей была некая перегруппировка. На самом деле, сдали районы. Красный Лиман сдали. Поэтому у меня нет уверенности, что идея "огневого мешка" как-то соответствует реальности, а не является обычным отступлением наших войск", — размышляет Александров.

Несмотря на то что украинские боевики находятся под регулярными обстрелами со стороны российской армии, им удаётся продвигаться, отметил эксперт.

Ранее офицер Народной милиции Марочко заявил, что группировка ВСУ на территории ЛНР попала в "огневой мешок". Киевская пресса активно распространяют информацию о том, что боевики пересекли границу.

"Но на самом деле украинские войска зашли в огневой мешок и активно уничтожаются нашими войсками", — указал Марочко.