Офицер ЛНР Сергеев: в Кременной и Сватово у ВСУ нет шансов прорвать оборону

Отход союзных сил от Красного Лимана до сих пор бурно обсуждается. Офицер Народной Милиции ЛНР Фёдор Сергеев рассказал, что происходит на данном направлении на самом деле

Он сообщает, что сейчас военные занимаются текущими вопросами, продолжая укрепляться на запасных позициях. Согласно данным разведки, ВСУ скапливают свои уцелевшие после наступления силы на территории Красного Лимана, рассказывает Сергеев в беседе с корреспондентом "МК". Офицер уточняет, что в контратаку ВСУ пошли численностью в 40 тысяч человек. Однако по итогу ряды боевиков поредели, а средства вооружения и боевая техника в основной массе пришли в негодность.

Кременная, Сватово, Рубежное и Северодонецк — вероятные направления для украинской армии на данный момент.

"Это те направления, где противник может попытаться продолжить свои авантюрные действия, но думаю, что здесь таким успехом, как в предыдущих случаях, они уже не увенчаются. Шанс прорвать оборону у них практически равен нулю, поскольку оборонительные рубежи в районах этих населенных пунктов не менялись. Наши военнослужащие здесь находятся постоянно, соответственно, в фортификационном плане они полностью оборудованы и подготовлены. Детали я, безусловно, раскрывать не буду, но к встрече гостей мы готовы", — заключил Сергеев.