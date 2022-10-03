Новая линия обороны после Лимана: в районе Кременной идут артиллерийские бои

Обозначился новый рубеж обороны после ухода объединённых сил из Красного Лимана.

Сейчас линия фронта проходит в районе Кременной. На данный момент там идут артиллерийские бои.

Об этом сообщает издание "Русская Весна" со ссылкой на посла Луганской Народной Республики Родиона Мирошника.

"В Кременной сейчас очень громко. После ночных обстрелов мы даём активную обратку. Войска из Красного Лимана отвели. Котёл не допустили. Ситуация напряженная, но контролируемая и, увы, привычная. На территории Кременского района укропов нет", — в частности, сообщил посол республики.