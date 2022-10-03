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Сивков: спецоперация на Украине может закончиться революцией в России

Силовые структуры

В среднесрочной перспективе возможен один из трёх вариантов развития событий, связанных с российской спецоперацией на Украине. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков в интервью телеканалу "Царьград".

Сивков: спецоперация на Украине может закончиться революцией в России

По словам аналитика, первый вариант — это сокращение по итогам предстоящих в Эр-Рияде переговоров между военными ведомствами Москвы и Киева активности США и Украины, согласие на условия России и вывод украинской армии с территорий, присоединённых к РФ.

Второй вариант — Киев от этого отказывается, а Россия переходит к качественно новому ведению боевых действий. То есть начинается настоящая война с ковровыми бомбардировками, уничтожением инфраструктуры и так далее, пояснил аналитик.

И третий вариант — ситуация остаётся так, как есть, считает собеседник канала. Проводится частичная мобилизация, которая не позволит ничего изменить при сохранении существующих тенденций, кроме как принесёт дополнительные жертвы, заявил эксперт.

В итоге в России через два-три месяца может произойти революция, заключил Сивков.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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