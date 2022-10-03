Шурыгин допустил вторую волну частичной мобилизации в России под Новый год

Вторая волна частичной мобилизации может начаться в конце года.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он отметил, что не попавшим в первую волну, не надо расслабляться, а можно уже подготовить "тревожный" рюкзак, который может пригодиться к декабрю.

Для наступления необходимы резервы сказал, аналитик в интервью "МК".

"Чтобы наступать, нужно иметь ещё не менее двух ударных группировок — это ещё 200 тыс. человек. Итог — 500 тыс. человек. И это не всё. Для постоянного формирования резервов также нужны люди — это дополнительные 200 тыс. военнослужащих, не считая ротации", — подчеркнул обозреватель.

По его словам, при следующей частичной мобилизации помогут те, кто после "срочной" уйдут в запас. По его расчётам, это примерно 90 тысяч человек, имеющих нужные специальности.

"А остальные это будем мы с вами. Поэтому мой добрый совет. Пока есть время, готовьте свой "тревожный" рюкзак, теплое бельё, средства защиты, аптечки и прочую военную "шнягу", — подытожил Шурыгин.