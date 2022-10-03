Онуфриенко: ВС РФ должны применить тяжёлую бомбардировочную авиацию на Украине

Пока российская армия не перешла в контрнаступление, необходимо применить все ракетно-артиллерийские и авиационные средства для сдерживания противника. Об этом заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

В случае мощной атаки со стороны ВС РФ действия украинской группировки будут остановлены, считает аналитик. ВСУ будут вынуждены перебросить все резервы для подавления российских войск.

По мнению Онуфриенко, в зону проведения спецоперации следует ввести новую технику, а также тяжёлую бомбардировочную авиацию.

"Необходимо уничтожать инфраструктуру противника — регулярно и системно выводить из строя железнодорожные перегоны и другие инфраструктурные объекты, которые могут использоваться ВСУ", — заявил он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.