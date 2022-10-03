Дандыкин призвал ЧФ РФ уничтожить новый корвет ВМС Украины "Гетман Мазепа"

Военный эксперт Максим Климов прокомментировал спуск нового корвета ВМС Украины "Гетман Иван Мазепа" в Турции и заявил, что Черноморский флот должен оперативно ответить на это. По его мнению, сейчас проводится системная работа по повышению потенциала украинских военно-морских сил с активным участием Анкары.

Климов отметил, что ВМС Украины довольно слабо показали себя в ходе спецоперации, однако факт спуска нового корвета на воду является угрозой для Черноморского флота России.

"В первую очередь нам предстоит обеспечить системами ПВО силы флота. Нам требуется быстрая, решительная и умная модернизация уже имеющихся кораблей", — заявил он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Военный эксперт Василий Дандыкин убеждён, что по корвету следует нанести незамедлительный удар при первой возможности.

"Если все же "Мазепу" введут в состав ВМС Украины и этот корабль с именем предателя окажется в зоне досягаемости Черноморского флота, он моментально станет целью, которую мы обязаны уничтожить", — считает он.