Военный эксперт Максим Климов прокомментировал спуск нового корвета ВМС Украины "Гетман Иван Мазепа" в Турции и заявил, что Черноморский флот должен оперативно ответить на это. По его мнению, сейчас проводится системная работа по повышению потенциала украинских военно-морских сил с активным участием Анкары.
Климов отметил, что ВМС Украины довольно слабо показали себя в ходе спецоперации, однако факт спуска нового корвета на воду является угрозой для Черноморского флота России.
"В первую очередь нам предстоит обеспечить системами ПВО силы флота. Нам требуется быстрая, решительная и умная модернизация уже имеющихся кораблей", — заявил он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
Военный эксперт Василий Дандыкин убеждён, что по корвету следует нанести незамедлительный удар при первой возможности.
"Если все же "Мазепу" введут в состав ВМС Украины и этот корабль с именем предателя окажется в зоне досягаемости Черноморского флота, он моментально станет целью, которую мы обязаны уничтожить", — считает он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.