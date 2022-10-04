Разведчик Остин: США следят за позициями ВС РФ и передают эту информацию Киеву

Американские военные отслеживают позиции Вооружённых сил России и передают их Украине, заявил эксперт-разведчик Грег Остин.

По словам Остина, тем не менее, США избегают прямого вмешательства в украинско-российский конфликт.

"Я уверен, что происходит обмен большим количеством информации. Несомненно, Штаты очень подробно следят за российскими позициями и регулярно передают эти данные Украине", — пояснил разведчик Spiegel.