Американские военные отслеживают позиции Вооружённых сил России и передают их Украине, заявил эксперт-разведчик Грег Остин.
По словам Остина, тем не менее, США избегают прямого вмешательства в украинско-российский конфликт.
"Я уверен, что происходит обмен большим количеством информации. Несомненно, Штаты очень подробно следят за российскими позициями и регулярно передают эти данные Украине", — пояснил разведчик Spiegel.
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