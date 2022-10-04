Рогов: ВС Украины испытывают "снарядный голод" на Запорожском направлении

В последние недели на фронте происходят активные действия. Украинская армия наступает, но их резервы истощаются. Председатель движения "Мы вместе с Россией", военный эксперт Владимир Рогов заявил, что подразделения ВСУ использовали за прошедшие две недели больше артиллерийских снарядов, чем Соединённые Штаты Америки производят за год.

"Сейчас у них начинается снарядный голод на артиллерийских установках по той причине, что уровень потребления снарядов для артиллерии ВСУ за две недели соизмерим с годовым производством США", — сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".

Военные аналитики считают, что на данном этапе нужно приложить все усилия, чтобы перерезать поставки вооружения для нужд ВСУ.