Военный эксперт Евсеев: Россия может прервать поставки западного оружия Украине

Российская армия должна перерезать все коммуникации на территории Украины, тогда ВСУ останется без западного оружия, уверен Владимир Евсеев.

По словам военного эксперта, иначе арсенал украинской армии будет постоянно пополняться.

"Прекратить поставки западных вооружений можно только путем перерезания коммуникаций. Другое дело, насколько нам сейчас целесообразно опять туда входить. Нам тогда придется брать крупные города", — отметил специалист в интервью изданию "Украина.ру".

Он также уточнил, что глобальный перелом ситуации на фронте произойдёт после освобождения Донбасса и территорий, занятых противником в сентябре.