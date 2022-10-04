Марочко: ВСУ применяют запрещённые ракеты М30А1 для обстрелов мирного населения

Украинские боевики продолжают обстреливать населённые пункты. Под удар попадают гражданские объекты, жители получают ранения. Представитель Народной милиции ЛНР, военный корреспондент Андрей Марочко рассказал об опасных боеприпасах, которые Всу выпускают из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars.

"Противником применена ракета М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели. Она запрещена всеми международными конвенциями. Имеет она 182 000 шариков, которые взрываются на подлёте ракеты и планомерно накрывают огромные площади. Скрыться населению практически невозможно", — сообщил Марочко в эфире "Первого канала".

США до сих пор производят боеприпасы, которые запрещены ещё в прошлом столетии, отметил военкор. И, кроме того, американцы поставляют их для нужд ВСУ.