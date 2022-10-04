Боец ВС РФ с позывным "Людоед" посоветовал мобилизованным готовиться морально

Боец ВС РФ с позывным "Людоед" дал совет мобилизованным гражданам. Видеоролик с его обращением опубликовал в своём Telegram-канале военкор Александр Коц.

Журналист говорит, что военный работал директором кладбища до отправки в зону СВО.

Боец отметил, что нужно пережить первую атаку и идти вперёд. Он сообщил, что все переживают из-за необходимости отступать, но выразил готовность армии идти в наступление.

"Ждём, приезжайте. С 19-го числа у меня из 23 человек семь человек осталось, люди нужны. Не надо бояться, вместе победим", — сообщил он.

Военный рассказал, что участники СВО учатся у мобилизованных, имеющих боевой опыт.