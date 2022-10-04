Чернышенко: 70 тыс. россиян записались в добровольцы с начала мобилизации

На портале "Госуслуги" запущено сразу два сервиса для россиян по частичной мобилизации. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что с помощью сервисов можно сообщить об ошибочном решении призыва или записаться в добровольцы.

"Отмечу, что с момента объявления в России частичной мобилизации на портале госуслуг зафиксировано уже более 70 тыс. запросов на эту тему", — цитирует слова Чернышенко ТАСС.