Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) вошли в Давыдов Брод, где проходила первая линия обороны войск РФ на Херсонщине. Фронт откатывается назад. Также оставлено Староселье. Об этом сообщают во вторник военкоры "Русской Весны".
За Давыдов Брод, как и за все направление вдоль Ингульца, с самого августа шли ожесточенные бои, направленные на удержание сил противника вдоль естественной водной преграды. Однако, вместе с прорывом ВСУ вдоль Днепра и взятием Дудчан, Российской армии пришлось оставить свои позиции по Ингульцу. Фронт сдвинулся южнее к Херсону.
По мнению военного эксперта Бориса Рожина, после прорыва ВСУ у Золотой Балки и продвижения к Дудчанам, осуществляется отвод наших войск на Криворожском направлении из-за угрозы коммуникациям группировки.
Причины по всей видимости те же — нехватка личного состава, недостаточная плотность фронта, отсутствие активно действующих резервов для контрударов, предполагает аналитик.
Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ заняли село Дудчаны в Херсонской области.
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