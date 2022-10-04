ВСУ вошли в Давыдов Брод, фронт откатывается к Херсону

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) вошли в Давыдов Брод, где проходила первая линия обороны войск РФ на Херсонщине. Фронт откатывается назад. Также оставлено Староселье. Об этом сообщают во вторник военкоры "Русской Весны".

За Давыдов Брод, как и за все направление вдоль Ингульца, с самого августа шли ожесточенные бои, направленные на удержание сил противника вдоль естественной водной преграды. Однако, вместе с прорывом ВСУ вдоль Днепра и взятием Дудчан, Российской армии пришлось оставить свои позиции по Ингульцу. Фронт сдвинулся южнее к Херсону.

По мнению военного эксперта Бориса Рожина, после прорыва ВСУ у Золотой Балки и продвижения к Дудчанам, осуществляется отвод наших войск на Криворожском направлении из-за угрозы коммуникациям группировки.

Причины по всей видимости те же — нехватка личного состава, недостаточная плотность фронта, отсутствие активно действующих резервов для контрударов, предполагает аналитик.

Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ заняли село Дудчаны в Херсонской области.