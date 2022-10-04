Военкоры "Русской весны" сообщают неутешительный факт — боевики украинской армии зашли в Дудчаны в Херсонской области.
Ещё вчера там целый день шли ожесточённые бои. Прорвав фронт на 30 километров, ВСУ продвигались вдоль Днепра и упёрлись в 126-ю бригаду, которая стояла на обороне Дудчан. Также 3 октября союзные войска взорвали мост, чтобы остановить движение противника, но сегодня они всё же вошли в населённый пункт.
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