Боевики ВСУ после ожесточённых боёв зашли в Дудчаны на Херсонщине

Военкоры "Русской весны" сообщают неутешительный факт — боевики украинской армии зашли в Дудчаны в Херсонской области.

Ещё вчера там целый день шли ожесточённые бои. Прорвав фронт на 30 километров, ВСУ продвигались вдоль Днепра и упёрлись в 126-ю бригаду, которая стояла на обороне Дудчан. Также 3 октября союзные войска взорвали мост, чтобы остановить движение противника, но сегодня они всё же вошли в населённый пункт.