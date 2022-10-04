Власти Белоруссии уличили альянс НАТО в подготовке к войне

Руководитель Минобороны Белоруссии Виктор Хренин предупредил, что концепция "угрозы с Востока" является прикрытием военно-политического блока НАТО, который на самом деле готовится к войне.

"У нас есть конкретные данные", — подчеркнул глава белорусского военного ведомства, передаёт БелТА.