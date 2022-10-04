Руководитель Минобороны Белоруссии Виктор Хренин предупредил, что концепция "угрозы с Востока" является прикрытием военно-политического блока НАТО, который на самом деле готовится к войне.
"У нас есть конкретные данные", — подчеркнул глава белорусского военного ведомства, передаёт БелТА.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.