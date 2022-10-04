Котенок: Россия может победить Украину без применения ядерного оружия

При адекватном командовании российская армия по-прежнему сильнее и может победить Украину без применения оружия массового поражения. Для этого ВС РФ нужно начать выбивать три вещи, считает военный корреспондент Юрий Котенок.

По его мнению, в руках российского президента ещё остаётся огромное количество инструментов, кроме ядерного оружия. Нужно наносить удары по инфраструктуре, теплоэлектростанциям и мостам через Днепр.

Журналист полагает, что этого противнику за глаза хватит, чтобы у него всё посыпалось.

Также он напомнил о беспилотниках "Герань-2" или "Шахидах", которые летят по заданным координатам, а ТЭС, ТЭЦ, ж/д узлы свои координаты не меняют, в отличие от "Хаймарсов".

Он добавил, что бить можно и по старым советским картам, которые точно содержат ТЭЦ и всю инфраструктуру Украину.

"Надо её просто выбить, уничтожить, выжечь каленым железом. Зачем применять ядерное оружие? Всё можно сделать другими методами", — заключил Котенок в своём Telegram-канале.