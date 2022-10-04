Военкор Котенок: перехватить инициативу у ВСУ можно, взяв Чернигов

Россия может перехватить инициативу у Вооружённых сил Украины (ВСУ), взяв Чернигов. Тогда она сможет угрожать Киеву и нависать над Харьковом. Такое мнение высказал военный журналист Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

Он считает, что стоило бы взять Чернигов и не идти дальше, а начать там закрепляться. И население этого города, которое в большинстве русскоязычное, поддержит российских военных.

Военкор полагает, что город можно освободить силами одного сформированного армейского корпуса.

В таком случае туда будет оттянуто внимание Украины со всех фронтов, и можно будет открыть новое направление, растягивая силы противника, и преподнести "сюрприз" там, где он не ожидает. Поэтому Чернигов, заключил репортёр.