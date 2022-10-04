Страны, входящие в состав Североатлантического альянса, по-прежнему предоставляют мало военной техники для украинской армии. Такое мнение выразил президент Польши Анджей Дуда.
На Варшавском форуме по безопасности руководитель Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох зачитал обращение главы государства к участникам мероприятия. В нём отмечается, что Киев сегодня нуждается в первую очередь в современном оружии.
"Для обеспечения поставок требуется увеличить производственные возможности оборонной промышленности на обеих сторонах Атлантики", — считает Дуда.
Кроме того, польский лидер призвал усиливать боевой потенциал страны на фоне "роста угрозы со стороны РФ".
Ранее военный эксперт Алексей Подберёзкин заявил, что Украина уже стала членом НАТО, несмотря на то, что юридически она ещё не входит в состав альянса. По его словам, западные страны оказывают объёмную помощь киевскому режиму без прямого участия в конфликте.
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