Захватить Лисичанск в Луганской Народной Республике украинская армия не сможет никогда. Об этом рассказали бойцы спецназа "Ахмат" и Народной милиции ЛНР корреспонденту URA.RU.
По словам военных у Вооружённых сил Украины не получится взять "ни куска, ни метра, ни сантиметра".
"Это исключено, там, где мы ходим, это мы не отдаём", — заявил боец спецполка "Ахмат" с позывным "Разведчик".
Он также добавил, что не исполнить приказ и вернуться при этом живыми, им не дозволено.
Боец армии ЛНР с позывным "Грек" добавил, что ВСУ выезжают, стреляют и прячутся после ответного удара. По словам бойца, он воюет за то, чтобы стало тихо и наступил порядок.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.