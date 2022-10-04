Защитники Лисичанска заявили, что ВСУ никогда не удастся взять город

Захватить Лисичанск в Луганской Народной Республике украинская армия не сможет никогда. Об этом рассказали бойцы спецназа "Ахмат" и Народной милиции ЛНР корреспонденту URA.RU.

По словам военных у Вооружённых сил Украины не получится взять "ни куска, ни метра, ни сантиметра".

"Это исключено, там, где мы ходим, это мы не отдаём", — заявил боец спецполка "Ахмат" с позывным "Разведчик".

Он также добавил, что не исполнить приказ и вернуться при этом живыми, им не дозволено.

Боец армии ЛНР с позывным "Грек" добавил, что ВСУ выезжают, стреляют и прячутся после ответного удара. По словам бойца, он воюет за то, чтобы стало тихо и наступил порядок.