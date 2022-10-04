ВС РФ оказались перед сложным выбором под Херсоном: контратаковать или отступить

Украинские боевики попытались прорваться в населённый пункт Давыдов Брод. Изначально атаку удалось отбить, и группировка ВСУ начала отступать с большими потерями. Однако военный корреспондент Роман Сапоньков в своём Telegram-канале заявил, что российские войска отошли из посёлка.

Telegram-канал "Рыбарь" предположил, что новая линия обороны ВС РФ будет проходить на рубеже Костромка — Борозенское.

Основной целью командования ВСУ в этих регионах является объединение сил в так называемой Андреевской кишке, чтобы осуществить продвижение в сторону Новой Каховки, а также отрезать снабжение от российских войск.

У ВС РФ есть два варианта дальнейшего развития событий: либо начать контратаку и выбить боевиков киевского режима, либо отступить на другие позиции. В худшем случае, ВСУ могут окружить российские войска, передаёт "Военное обозрение".