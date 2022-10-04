Гурулёв: в наступлении ВСУ участвует 5 тысяч поляков

В наступлении армии Украины участвует около пяти тысяч наёмников из Польши.

Об этом сообщил член оборонного комитета ГД РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

"Подходят резервы и резервы не украинские. По нашим разведывательным данным, подходит пять тысяч поляков. Что радует? Если поляки, уже румыны и все остальные, значит, тот ресурс, который был, он потихоньку начинает выдыхаться", — в эфире телеканала "Россия 1" сказал офицер.

Между тем, член ВГА Запорожской области Владимир Рогов отметил, что по радиоперехватам, команды ВСУ отдают командиры-иностранцы.

Он отметил, что вдоль Запорожского боевого соприкосновения (140 км) команды отдают только наёмники из Великобритании, США.

А воюют там и канадцы, и поляки, и "западэнцы". А запорожских солдат там называют "мясом", отметил Рогов.

"В переговорах говорят: "дайте мясо, привезите мясо". Это те реалии, которые знают сами жители Запорожья", — рассказал сотрудник ВГА.