США собираются объявить о поставках Киеву ещё четырёх РСЗО HIMARS

США скоро объявят, что отправят на Украину еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в рамках очередного пакета вооружений на 625 млн долларов.

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на официальные лица.

"Ожидается, что следующий пакет помощи администрации Джо Байдена в области безопасности для Украины будет включать четыре пусковые установки высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS), боеприпасы, мины и противоминные машины", — сказано в сообщении.

Этот пакет, о котором будет объявлено во вторник, является первым пакетом помощи с момента объявленных Россией результатов референдумов в ЛНР, ДНР и в Херсонсокй и Запорожской областях.