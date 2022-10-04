США скоро объявят, что отправят на Украину еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в рамках очередного пакета вооружений на 625 млн долларов.
Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на официальные лица.
"Ожидается, что следующий пакет помощи администрации Джо Байдена в области безопасности для Украины будет включать четыре пусковые установки высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS), боеприпасы, мины и противоминные машины", — сказано в сообщении.
Этот пакет, о котором будет объявлено во вторник, является первым пакетом помощи с момента объявленных Россией результатов референдумов в ЛНР, ДНР и в Херсонсокй и Запорожской областях.
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