Американский журнал Defense News публикует материал, в котором помощница министра обороны Соединённых Штатов по международным вопросам Селеста Уолландер делает громкое заявление.
Она уверена, что незначительные неудачи российской армии на южном направлении перерастут в "крупное поражение". Уолландер предполагает, что ВСУ смогут занять удобные оборонительные позиции и в зимних боях показать себя в "горячих боях".
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