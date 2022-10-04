Defense News: Уолландер предрекла ВС РФ "крупное поражение" в Херсоне

Американский журнал Defense News публикует материал, в котором помощница министра обороны Соединённых Штатов по международным вопросам Селеста Уолландер делает громкое заявление.

Она уверена, что незначительные неудачи российской армии на южном направлении перерастут в "крупное поражение". Уолландер предполагает, что ВСУ смогут занять удобные оборонительные позиции и в зимних боях показать себя в "горячих боях".