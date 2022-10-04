Жданов о спешке ВСУ: "В декабре мы встретим резервы российской армии"

Украинский военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему у ВСУ осталось времени до декабря месяца.

Жданов рассказал, что понижение температуры всегда отрицательно влияет на активность боевых действий.

"Тут выиграет тот, кто быстрее сориентируется и подготовит своего солдата. Главное, чтобы солдат был накормлен и был согрет. Если солдат в тепле и накормлен, то тогда он может воевать и при низких температурах", — сказал военный аналитик, отметив, что украинские части уже подготовлены к условиям холодов.

Военный обозреватель отметил, что у ВСУ осталось не больше двух месяцев.

"У нас осталась времени до декабря месяца, потому что в декабре месяце мы встретим на линии фронта уже первые более или менее структурированные и прошедшие как минимум месячную подготовку резервы российской армии, те, которые они сегодня собирают по мобилизации", — объяснил эксперт.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал, что ВС РФ отходят, пытаясь избежать окружения со стороны ВСУ.